Гвардиола потратил в "Манчестер Сити" 600 миллионов евро, однако при нем клуб ни разу не преодолел четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Гвардиола потратил в "Манчестер Сити" 600 миллионов евро, однако при нем клуб ни разу не преодолел четвертьфинал Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола за время работы в клубе потратил на трансферы 608 миллионов евро.

Напомним, что при Гвардиоле клуб приобрел Джона Стоунза, Илкая Гюндогана, Габриэля Жезуса, Бернарду Силву, Эдерсона, Кайла Уокера, Бенжамена Менди, Эмерика Ляпорта, Данило и Рияда Махреза.

Однако за эти три сезона "горожане" ни разу не смогли преодолеть четвертьфинал Лиги Чемпионов, откуда их выбивали "Монако", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года. Под его руководством клуб становился чемпионом, обладателем Суперкубка Англии и дважды победителем Кубка лиги.

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