Гвардиола потребовал от "Манчестер Сити" подписания трех игроков в течение ближайших семи дней

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал от своего клуба подписания трех игроков в течение ближайших семи дней.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" хочет, чтобы уже на этой неделе футболистами его команды стали полузащитники Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд) и Фабиан Руис ("Бетис"), а также вингер Рияд Махрез ("Лестер"). По всем трем игрокам "Сити" уже ведет переговоры.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за игрока "Ювентуса". | soccernews.ru