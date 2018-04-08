Гвардиола потребовал у руководства "Манчестер Сити" на приобретение хавбека "Барселоны" 200 миллионов евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, на приобретение 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" наставник "горожан" ближайшим летом будет готов потратить 200 миллионов евро, которые он уже попросил у руководства своего клуба на этот трансфер.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 42 матчах за "Барселону".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru