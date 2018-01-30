Гвардиола потроллил "Барселону"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потроллил свой бывший клуб - каталонскую "Барселону".

" Я понимаю критику из-за того, что мы тратимся на трансферы. Но есть клубы, которые тратят 300 миллионов евро на двух игроков, мы же за эту сумму подписали шестерых. Не забывайте, что у нас было шесть игроков, у которых заканчивались контракты и которым было уже за 30 ", - цитирует наставника "горожан" sport.es.

Напомним, на приобретение Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле "Барселона" с учетом всевозможных бонусов потратила 300 миллионов евро.

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