Гвардиола потроллил "Барселону"

Теги манчестер ситибарселонахосеп гвардиола

Гвардиола потроллил "Барселону"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потроллил свой бывший клуб - каталонскую "Барселону".

"Я понимаю критику из-за того, что мы тратимся на трансферы. Но есть клубы, которые тратят 300 миллионов евро на двух игроков, мы же за эту сумму подписали шестерых. Не забывайте, что у нас было шесть игроков, у которых заканчивались контракты и которым было уже за 30", - цитирует наставника "горожан" sport.es.

Напомним, на приобретение Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле "Барселона" с учетом всевозможных бонусов потратила 300 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" сделал самое дорогостоящее приобретение в своей истории. | soccernews.ru

комментарии
вано

Ну начнем с того что Гвардиола создал команду под свой стиль,а в Барсу пришли лишь пару игроков как пополнение

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