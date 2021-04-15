Гвардиола повторил достижение Моуринью, Анчелотти и ван Гала

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал четвёртым тренером, которому удалось выйти в полуфинал Лиги Чемпионов с тремя разными командами.

До "горожан" испанский специалист выводил в указанную стадию самого престижного еврокубкового турнира "Барселону" и "Баварию".

До Гвардиолы подобным могли похвастаться только Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Луи ван Гал.

Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ "Сити" сразится с ПСЖ.

Не пропустите: Гвардиола повторил рекорд Моуринью в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru