Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью

По итогам 36 туров "Манчестер Сити" набрал в АПЛ 92 очка.

Таким образом, как сообщает Squawka, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 пунктов в двух сезонах Премьер-лиги подряд.

Испанец повторил достижение Жозе Моуринью, который в сезонах 2004/05 и 2005/06, находясь у руля "Челси", набирал 95 и 91 очко соответственно.

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