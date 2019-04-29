Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью

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Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью

По итогам 36 туров "Манчестер Сити" набрал в АПЛ 92 очка.

Таким образом, как сообщает Squawka, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 пунктов в двух сезонах Премьер-лиги подряд.

Испанец повторил достижение Жозе Моуринью, который в сезонах 2004/05 и 2005/06, находясь у руля "Челси", набирал 95 и 91 очко соответственно.

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