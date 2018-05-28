Гвардиола поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил мадридский "Реал" с победой в Лиге Чемпионов.

"Достичь этого очень трудно, я поздравляю их. Надеюсь, в следующем году мы сможем создать больше проблем своим соперникам в Лиге Чемпионов. Когда выигрываешь Лигу Чемпионов три раза подряд, значит у вас что-то есть, я поздравляю Зидана", - цитирует наставника "горожан" RMC Sport Network.

Напомним, Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов Фергюсона, Моуринью и Гвардиолу. | soccernews.ru