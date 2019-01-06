Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на усталость в преддверии матча третьего раунда Кубка Англии против "Ротерхэма".

"Я бы не отказался от отпуска прямо сейчас. Отдохнуть пару месяцев было бы здорово. Но мы хотим соответствовать статусу топ-клуба, а значит не можем не играть какой-либо матч или пожертвовать каким-то турниром. Нам тяжело, впрочем, что есть, то есть" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ротерхэм" состоится сегодня, 6 января, в 17:00 по московскому времени.

Что касается АПЛ, то в этом турнире "горожане" занимают второе место, набрав 50 очков в 21 туре.

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