Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом

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Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Evening Standard.

По данным источника, испанец направил деньги в медицинский колледж Барселоны, который занимается закупкой санитарного материала, необходимого для лечения пациентов. 

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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