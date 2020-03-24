Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Evening Standard.

По данным источника, испанец направил деньги в медицинский колледж Барселоны, который занимается закупкой санитарного материала, необходимого для лечения пациентов.

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

Не пропустите: Два футболиста чемпионата Франции хотят выступать в "Реале"| http://soccernews.ru