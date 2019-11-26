Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов

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Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шуточной форме предложил главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу провести обмен трофеями.

"Я бы хотел выиграть Лигу Чемпионов, а он - чемпионат Англии. Возможно, нам стоит поменяться", - сказал Гвардиола на вечере Ассоциации футбольных журналистов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Сити" стал триумфатором АПЛ, опередив "Ливерпуль" на 1 очко, а "красные" победили в Лиге Чемпионов, одолев в финале турнира "Тоттенхэм".

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