Гвардиола предложил реформировать английский футбол

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что английский футбол нуждается в уменьшении количества матчей за сезон.

"Нужно принять решение. Либо увеличить календарный год до 400 дней, либо убрать некоторые турниры. Исключить их полностью и тогда будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества. Уверяю, людям это понравится.

В Германии и Испании меньше игр, гораздо меньше, чем здесь. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии Кубков проходят в одну игру, а не в две. Это большая разница. Это необходимо для защиты футболистов. Они будут наслаждаться этим, люди тоже. Слишком много матчей, честно", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

В прошлом сезоне "Сити" провёл 61 матч во всех турнирах и выиграл все без исключения внутрианглийские соревнования.

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