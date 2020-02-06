Гвардиола предположил, как уход Месси повлияет на "Барселону"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о возможном уходе из "Барселоны" её капитана Лионеля Месси.

"Когда он покинет "Барселону", клубу понадобится время на адаптацию. Такие футболисты, как Месси и Роналду, забивают по 40-50 голов за сезон, поэтому избежать последствий после их ухода невозможно. Вспомните, у "Реала" тоже были трудности", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе", но летом может уйти из клуба на фоне конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем и других проблем.

Гвардиола возглавлял "сине-гранатовых" с 2008 по 2012 год, при нём аргентинский форвард стал неоспоримым лидером команды.

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