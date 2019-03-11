Гвардиола принял важное решение по своему будущему
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял важное решение по своему будущему, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, испанец намерен оставаться у руля "горожан", как минимум, до 2023 года. Об этом тренер рассказал своему окружению.
Напомним, что контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в 2021 году, однако в нём есть опция продления сотрудничества ещё на два сезона.
Ранее СМИ сватали 48-летнего специалиста в туринский "Ювентус".
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|3
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|30
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|Арсенал Лондон
|30
|60
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|Манчестер Юнайтед
|30
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|Вулверхэмптон
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|Уотфорд
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|9
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|30
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|Лестер Сити
|30
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|Борнмут
|30
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|Брайтон & Хоув Альбион
|29
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|Саутгемптон
|30
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|17
|Бернли
|30
|30
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|17
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