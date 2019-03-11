Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял важное решение по своему будущему, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанец намерен оставаться у руля "горожан", как минимум, до 2023 года. Об этом тренер рассказал своему окружению.

Напомним, что контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в 2021 году, однако в нём есть опция продления сотрудничества ещё на два сезона.

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