Гвардиола признался, что скучает по зрителям на стадионах
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу отсутствия болельщиков на стадионах.
Напомним, команды выступают при пустых трибунах из-за пандемии коронавиурса.
"Думаю, и тренеры и футболисты скучают по зрителям на трибунах. Такова реальность. Мы уже адаптировались, надеюсь скоро снова сыграем перед фанатами.
Если это случится, это должно быть безопасно для всех, не только для нас. Мы также хотим, чтобы дети как можно скорее могли вернуться в школы. Это важнее, чем возвращение зрителей на стадионы", - передает слова Гвардиолы Daily Mail.
Завтра, 7 августа, "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Встреча состоится в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18