Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ

Английская ассоциация футбольных тренеров признала лучшим наставником сезона Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".

В этом сезоне испанский специалист привел "горожан" к титулу чемпионов Англии.

При этом его команда набрала рекордные 100 очков, а также установила рекорды по количеству забитых голов и числу одержанных побед.

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