Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам апреля.

В борьбе за награду испанский специалист опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Скотта Паркера ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

В течение апреля "горожане" выиграли все пять матчей в АПЛ с общим счётом 9:1.

Стоит отметить, что 48-летний Гвардиола в седьмой раз в карьере получил данный приз.

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