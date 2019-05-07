Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам апреля.

В борьбе за награду испанский специалист опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Скотта Паркера ("Фулхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

В течение апреля "горожане" выиграли все пять матчей в АПЛ с общим счётом 9:1.

Стоит отметить, что 48-летний Гвардиола в седьмой раз в карьере получил данный приз.

Не пропустите: "Манчестер Сити" обновил собственный рекорд по голам в домашних матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.

Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов