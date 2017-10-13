Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщает официальный твиттер турнира.

В минувшем месяце "горожане" под руководством испанского специалиста выиграли четыре матча в рамках АПЛ с разницей голов 17-0.

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