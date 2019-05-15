Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выиграл приз лучшему тренеру АПЛ.

В этом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат, опередив на одно очко "Ливерпуль". Отметим, что Гвардиола удостаивается подобной награды второй сезон кряду.

В борьбе за награду он обошел Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

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