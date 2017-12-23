Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал арбитров защищать футболистов, так как футбол стал очень агрессивным.

"Я не думаю, что игроки хотят специально травмировать друг друга. Но футбол, это быстрая и агрессивная игра, в которой арбитры должны следовать правилам. Сейчас все жалуются на нырки. Я считаю нормальным наказание для симулянтов, но при этом судьи должны защищать футболистов. Команды играют в агрессивный футбол, постоянно кто-то из игроков получает травмы. Все хотят побеждать и делают всё возможное для этого. Поэтому самое важное - это защита футболистов. Если кто-то сфолил, арбитр должен это фиксировать" - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

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