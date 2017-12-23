Гвардиола призвал арбитров защищать футболистов

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Гвардиола призвал арбитров защищать футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал арбитров защищать футболистов, так как футбол стал очень агрессивным.

"Я не думаю, что игроки хотят специально травмировать друг друга. Но футбол, это быстрая и агрессивная игра, в которой арбитры должны следовать правилам. Сейчас все жалуются на нырки. Я считаю нормальным наказание для симулянтов, но при этом судьи должны защищать футболистов. Команды играют в агрессивный футбол, постоянно кто-то из игроков получает травмы. Все хотят побеждать и делают всё возможное для этого. Поэтому самое важное - это защита футболистов. Если кто-то сфолил, арбитр должен это фиксировать" - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

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