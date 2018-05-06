Гвардиола призвал Стерлинга брать пример с Месси

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о симуляциях Рахима Стерлинга.

"Люди говорят, что Рахим "ныряет". Люди начинают говорить о чем-то, а потом сами в это верят. Он честный и умный парень, никогда не бьет соперника. Но я видел, что лучший футболист в истории никогда не жалуется. Топ-игроки получают удары, но поднимаются и играют дальше. Стерлинг должен научиться этому" - приводит слова Гвардиолы Mirror.

Напомним, что Гвардиола неоднократно заявлял, что Лионель Месси является лучшим игроком в истории.

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