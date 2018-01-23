В ответном полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Бристоль Сити".

Стоит отметить, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола проиграл пять из последних семи полуфиналов, в которых участвовали его команды.

При этом в предыдущих 11 полуфиналах команды каталонского специалиста добились девяти побед.

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