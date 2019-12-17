Гвардиола проиграл три последних матча против "Реала"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола давно не знает побед над мадридским "Реалом".
В последний раз команда испанского специалиста обыгрывала "сливочных" 19 января 2012 года. Тогда "Барселона" взяла верх над принципиальным соперником со счётом 2:1 в Кубке Испании.
После этого коллективы Гвардиолы трижды встречались с "Реалом" и во всех случаях проиграли. Речь идёт о поражении "Барсы" 21 апреля 2012 года в Примере и двух фиаско в плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2013/14 с "Баварией".
Впрочем, общая статистика на стороне уроженца Каталонии - 9 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 17 матчах.
Напомним, что "Реал" и "Манчестер Сити" сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ. 26 февраля 2020 года состоится матч в Испании, а 17 марта - в Англии.
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
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|17
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|14
|Борнмут
|17
|19
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|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
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|Норвич Сити
|17
|12
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|Уотфорд
|17
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