Гвардиола проиграл три последних матча против "Реала"

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Гвардиола проиграл три последних матча против "Реала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола давно не знает побед над мадридским "Реалом".

В последний раз команда испанского специалиста обыгрывала "сливочных" 19 января 2012 года. Тогда "Барселона" взяла верх над принципиальным соперником со счётом 2:1 в Кубке Испании.

После этого коллективы Гвардиолы трижды встречались с "Реалом" и во всех случаях проиграли. Речь идёт о поражении "Барсы" 21 апреля 2012 года в Примере и двух фиаско в плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2013/14 с "Баварией".

Впрочем, общая статистика на стороне уроженца Каталонии - 9 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 17 матчах.

Напомним, что "Реал" и "Манчестер Сити" сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ. 26 февраля 2020 года состоится матч в Испании, а 17 марта - в Англии.

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