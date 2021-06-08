Гвардиола прокомментировал будущее Кумана в "Барселоне"

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Гвардиола прокомментировал будущее Кумана в "Барселоне"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о работе Роналда Кумана во главе "Барселоны".

"Я работал в трех клубах. Ничто не сравнится с "Барселоной" и "Реалом", где давление особенно сильное, где контролировать ситуацию в одиночку гораздо сложнее. Мы обсуждали это с Роналдом.

Но это особенность такой работы. Если не хочешь иметь с этим дело, не берись за нее. Но Роналд – сильный человек, у него богатый опыт. Он идеальный тренер на следующий сезон.

Я очень рад, что президент тоже в этом убежден. Год выдался тяжелым для всех нас, и Роналд заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Ну и вторая попытка обычно удается лучше первой", – сказал Гвардиола.

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