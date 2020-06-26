Гвардиола прокомментировал чемпионство "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу досрочной победы "Ливерпуля" в АПЛ.

"Поздравляю "Ливерпуль" с таким замечательным сезоном. У нас ещё есть несколько недель, чтобы сократить отставание, поскольку нынешний разрыв очень большой. Мы были нестабильны, как и в предыдущих сезонах. А "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и обрёл уверенность. Каждый матч они играли как последний. Мы же всё ещё занимаем второе место в лиге, поэтому мы лучше, чем многие команды", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии за семь туров до завершения первенства, что является рекордом.

"Красные" 30 лет не могли выиграть золотые медали, но наконец взяли 19-й чемпионский титул в своей истории.

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