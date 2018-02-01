Гвардиола прокомментировал дебют Ляпорта за "Манчестер Сити"

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Гвардиола прокомментировал дебют Ляпорта за "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о дебюте новичка своей команды Эмерика Ляпорта.

"Ляпорт тренировался 45 минут со своими новыми партнёрами, и по увиденной игре я могу сказать: "Вау, какого защитника мы купили". Многие говорят, что он стоил дорого, но на деле может выйти так, что это ещё и дёшево" - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Сити" заплатил за 23-летнего француза 65 миллионов евро.

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