Гвардиола прокомментировал игру опорного хавбека Родри в центре защиты

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о своём эксперименте с переводом опорного полузащитника Родри в центр обороны.

Напомним, что из-за эпидемии травм испанский хавбек играл в защите в матче с "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

"В матче с "Кристал Пэлас" Родри был хорош в схеме с четвёркой защитников. Однако он провёл не так уж много тренировок, чтобы играть на этой позиции при таком насыщенном графике. Конечно, он способен выступать на этой позиции, но ему нужно научиться некоторым движениям и отточить их, а пока у нас не было возможности для этого", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В текущем сезоне 23-летний Родри провёл за "горожан" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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