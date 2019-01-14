Гвардиола прокомментировал инцидент с Де Брейне

Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйне

Гвардиола прокомментировал инцидент с Де Брейне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о том, что Кевин Де Брейне ушел в раздевалку не пожав ему руку после замены в матче с "Бертоном" (9:0). Об этом сообщает Daily Mail.

"Я еще не говорил с де Брейне, так что не могу сказать, что он думает. Если у него есть какие то проблемы, он знает где меня найти", - сказал тренер. 

"Манчестер Сити" занимает 2 место турнирной таблицы, набрав 50 очков.

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