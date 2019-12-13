Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что он может покинуть английский клуб по окончании сезона.
"Это неправда. Несколько недель назад я уже говорил о своих планах", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ранее наставник заявлял, что хочет остаться в клубе и подписать новый контракт. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9