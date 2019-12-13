Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из "Манчестер Сити"

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Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что он может покинуть английский клуб по окончании сезона.

"Это неправда. Несколько недель назад я уже говорил о своих планах", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее наставник заявлял, что хочет остаться в клубе и подписать новый контракт. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы. | http://soccernews.ru

 
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