Гвардиола прокомментировал итоги матча Кубка Англии

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Гвардиола прокомментировал итоги матча Кубка АнглииНаставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу итогов матча Кубка Англии с "Бирмингемом" (3:0).

"Мы решили одну из задач. Была цель пройти в следующую стадию и использовать молодых игроков.

Если изучить характер команды после того, как я ее возглавил, то можно отметить отсутствие пренебрежительного отношения к какому-либо матчу. Это причина, по которой мы 4 года подряд выходим в финал Кубка Лиги подряд, выиграли Кубок Англии два сезона назад.

Наша задача - победа в каждом матче", – сказал Гвардиола для официального сайта "Манчестер Сити".

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