Гвардиола прокомментировал итоги матча Кубка Англии
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу итогов матча Кубка Англии с "Бирмингемом" (3:0).
"Мы решили одну из задач. Была цель пройти в следующую стадию и использовать молодых игроков.
Если изучить характер команды после того, как я ее возглавил, то можно отметить отсутствие пренебрежительного отношения к какому-либо матчу. Это причина, по которой мы 4 года подряд выходим в финал Кубка Лиги подряд, выиграли Кубок Англии два сезона назад.
Наша задача - победа в каждом матче", – сказал Гвардиола для официального сайта "Манчестер Сити".
Читать также: "Манчестер Сити" без проблем прошел "Бирмингем" в 1/32 Кубка | http://soccernews.ru
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