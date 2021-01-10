Гвардиола прокомментировал итоги матча Кубка Англии

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу итогов матча Кубка Англии с "Бирмингемом" (3:0).

"Мы решили одну из задач. Была цель пройти в следующую стадию и использовать молодых игроков.

Если изучить характер команды после того, как я ее возглавил, то можно отметить отсутствие пренебрежительного отношения к какому-либо матчу. Это причина, по которой мы 4 года подряд выходим в финал Кубка Лиги подряд, выиграли Кубок Англии два сезона назад.