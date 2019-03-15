Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команда встретится с "Тоттенхэмом".

"Я безумно счастлив что мы участвовали в этой жеребьевке. Успехом будет то, что мы попадем в полуфинал. У "Реала", "Барсы" и "Баварии" у них большой опыт в Лиге чемпионов", - сказал тренер.

Встречи "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" пройдут 9 и 17 апреля.

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