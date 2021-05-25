Гвардиола прокомментировал награду лучшему тренеру сезона в Англии

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Гвардиола прокомментировал награду лучшему тренеру сезона в АнглииФото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в голосовании среди Ассоциации тренеров.

"Очень рад выиграть этот приз во второй раз. Но такая награда возможна только в том случае, если тренера окружают топовые профессионалы.

Мои игроки были потрясающи. Их преданность делу и профессионализм никогда не ослабевали. Даже в наш самый сложный сезон.

И мои помощники также заслуживают самой высокой похвалы. Мне так повезло, что у меня есть команда людей, которые каждый день отдают все, что у них есть, чтобы убедиться, что "Манчестер Сити" – лучшее, что мы можем делать.

Эта награда посвящена им и разделена со всеми", – сказал Гвардиола.

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