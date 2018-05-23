Гвардиола прокомментировал назначение Эмери на пост тренера "Арсенала"

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Гвардиола прокомментировал назначение Эмери на пост тренера "Арсенала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, что Унаи Эмери возглавил "Арсенал".

"Эмери - топ-тренер. Его карьера говорит сама за себя. Он отлично проявил себя в Испании, работая с "Валенсией" и "Севильей", и Унаи здорово поработал в ПСЖ. Так что добро пожаловать в Англию, в АПЛ прибыл еще один отличный тренер" - приводит слова Гвардиолы Telegraph.

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