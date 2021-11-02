Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"

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Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост наставника "Тоттенхэма".

"Я поздравляю Конте с возвращением в Премьер-лигу. Карьера Антонио говорит сама за себя. Он везде добивался успеха. Он невероятный, выдающийся тренер", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что Конте подписал с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2023 года. Зарплата итальянского специалиста в английском клубе составит 18,3 миллионов евро в год.

Не пропустите: Конте определил четыре трансферные цели для "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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