Гвардиола прокомментировал назначение Матеу Лаоса на финал ЛЧ
Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о назначении на финал Лиги Чемпионов арбитра Антонио Матеу Лаоса.
– Вы общались с Лаосом после матча с «Ливерпулем» в 2018-м?
– Нет.
– И не контактировали?
– Нет.
– Вы не думали о нем в контексте предстоящей игры?
– Ни секунды. Мне все равно.
Я очень уверен в своей команде. Вы не можете себе представить, насколько я уверен в своей команде и в том, что мы должны делать, – сказал Гвардиола.
Также не пропустите: "Тоттенхэм" думает над возвращением Почеттино. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Федун прокомментировал назначение Витории
-
Хоакин продлил контракт с "Бетисом"
-
Коман хочет контракт с зарплатой в два раза выше нынешней
-
Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой"
-
1
Гвардиола прокомментировал назначение Матеу Лаоса на финал ЛЧ
-
1
"Тоттенхэм" думает над возвращением Почеттино
-
"Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом
-
Чалханоглу высказался о своем будущем
-
Чалханоглу может продолжить карьеру в "Зените"
-
1
Роналду не попал в символическую сборную Серии А по версии CIES
-
Эрлинг Холанд - первый игрок с 1997 года, который забил 40+ голов до 21 года
-
Черданцев прокомментировал назначение Витории в "Спартак"
-
ЦСКА отреагировал на назначение Витории на пост наставника "Спартака"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника сборной Испании
-
УЕФА показал трофей Лиги конференций (видео)
-
Умтити отказался уходить из "Барселоны"
-
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера
-
Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана
-
2
Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду
-
2
Роналду и Малиновский вошли в символическую сборную Серии А по версии Opta
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4