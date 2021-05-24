Гвардиола прокомментировал назначение Матеу Лаоса на финал ЛЧ

Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о назначении на финал Лиги Чемпионов арбитра Антонио Матеу Лаоса.

– Вы общались с Лаосом после матча с «Ливерпулем» в 2018-м?

– Нет.

– И не контактировали?

– Нет.

– Вы не думали о нем в контексте предстоящей игры?

– Ни секунды. Мне все равно.

Я очень уверен в своей команде. Вы не можете себе представить, насколько я уверен в своей команде и в том, что мы должны делать, – сказал Гвардиола.

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