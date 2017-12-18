Гвардиола прокомментировал недовольство Агуэро заменой в игре с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену Серхио Агуэро в на 58-й минуте встречи с "Тоттенхэмом".

"Это естественная реакция. Футболисты хотят играть, и я это прекрасно понимаю. Серхио - футболист мирового уровня. Но в тот момент мне нужно было больше энергии от Жезуса на этой позиции. Вот почему я так поступил. Поверьте мне, я не хочу обижать футболистов. Я и сам был игроком. Однако решения принимать надо.

Когда тренер принимает решение и мы побеждаем, значит, всё было правильно. Если не побеждаем, значит, я допустил ошибку. Вот так просто все работает. Мои решения никогда не продиктованы личными мотивами. Я доверяю парням. Когда Данило не может играть, Бернарду Силва не может играть, Яя, другие футболисты, это разбивает мне сердце. Они заслуживают места на поле, но у нас нет другого выбора" - приводит слова Гвардиолы ITV.

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