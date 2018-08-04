Гвардиола прокомментировал несостоявшийся трансфер Жоржиньо

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Гвардиола прокомментировал несостоявшийся трансфер Жоржиньо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о сорвавшемся трансфере Жоржиньо.

"Мы были близки к подписанию Жоржиньо, но в итоге он решил воссоединиться с Сарри. Я уже говорил, что хочу работать только с теми футболистами, которые хотят играть в моей команде. Жоржиньо этого не хотел. Мы пытались закрыть этот трансфер, но в последний момент он выбрал "Челси". Это было очень похоже на переговоры с Алексисом Санчесом" - приводит слова Гвардиолы The Sun.

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