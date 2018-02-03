Гвардиола прокомментировал ничью с "Бернли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Бернли" (1:1).

"Мы сыграли хорошо. Единственное, мы должны были забивать второй гол и заканчивать игру. Но мы этого не сделали, а в последние десять минут в АПЛ может произойти все что угодно.

Что касается промаха Стерлинга, то такое иногда случается. В следующем матче он обязательно забьет" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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