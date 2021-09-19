Гвардиола прокомментировал ничью с "Саутгемптоном"

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Гвардиола прокомментировал ничью с "Саутгемптоном" Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре против "Саутгемптона" (0:0).

"У нас возникли проблемы с выходом из обороны. В этом компоненте все было не очень хорошо. Мы потеряли большей мячей, чем обычно. Плюс было недостаточно взаимодействий с атакующими футболистами.

Да, моменты у нас были, однако ничья - справедливый результат. Мы пытались победить, однако не получилось. Что касается решений ВАР, я не видел ни одного - ни пенальти, ни отменного гола. Если после просмотра ВАР пенальти не было, значит, его не было", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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