Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Спортивного суда (CAS) об отмене дисквалификации клуба в еврокубках на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.
"Мы сделали все правильно, поэтому сможет сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Я очень рад, что такое решение было принято. Оно показало, что про нас говорили неправду. Если бы мы действительно были виноваты, то приняли бы решение УЕФА. Но мы смогли защитить себя, так как не сделали ничего плохого", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Не пропустите: Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ
-
Игорь Смольников может стать игроком лидера чемпионата Турции
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
-
Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано
-
Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера
-
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
-
В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
-
Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна
-
"Манчестер Сити" может купить долю в "Сочи"
-
"Барселона" может отдать Умтити в аренду
-
Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"
-
Газизов высказался об амбициях "Спартака"
-
В "Реале" решили, когда купят Мбаппе
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке"
-
Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках
-
Игрок "Аталанты" разбил голову, подскользнувшись возле бассейна
-
Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку
-
Агент подтвердил интерес "Локомотива" к двум хорватским талантам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18