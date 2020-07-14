Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

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Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Спортивного суда (CAS) об отмене дисквалификации клуба в еврокубках на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"Мы сделали все правильно, поэтому сможет сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Я очень рад, что такое решение было принято. Оно показало, что про нас говорили неправду. Если бы мы действительно были виноваты, то приняли бы решение УЕФА. Но мы смогли защитить себя, так как не сделали ничего плохого", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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