Гвардиола прокомментировал переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".
"Магуайр - прекрасный игрок высочайшего уровня. Мы интересовались им, но не потянули трансфер, а "МЮ" потянул. Он обладает всеми качествами, чтобы выступать за "МЮ", поздравляю их с приобретением.
Не думаю, что в новом сезоне АПЛ только два клуба будут претендовать на трофей. "МЮ" с Магуайром тоже будет участвовать в гонке. "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" также усилились. В этот раз бороться будут много клубов", - цитирует Гвардиолу ESPN.
Напомним, что "МЮ" купил Магуайра за 87 миллионов евро, благодаря чему игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16