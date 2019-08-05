Гвардиола прокомментировал переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер ситиманчестер юнайтедхосеп гвардиолахарри магуайр

Гвардиола прокомментировал переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".

"Магуайр - прекрасный игрок высочайшего уровня. Мы интересовались им, но не потянули трансфер, а "МЮ" потянул. Он обладает всеми качествами, чтобы выступать за "МЮ", поздравляю их с приобретением.

Не думаю, что в новом сезоне АПЛ только два клуба будут претендовать на трофей. "МЮ" с Магуайром тоже будет участвовать в гонке. "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" также усилились. В этот раз бороться будут много клубов", - цитирует Гвардиолу ESPN.

Напомним, что "МЮ" купил Магуайра за 87 миллионов евро, благодаря чему игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"В этот раз бороться будут много клубов", - цитирует Капитана Оевидность ESPN.

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