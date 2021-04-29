Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ

Теги псжманчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Горожане" победили в гостях со счётом 2:1, ответная встреча между командами запланирована на следующий вторник.

"После пропущенного гола мы почувствовали давление, хотя здорово начали игру. Для многих футболистов это был первый полуфинал Лиги Чемпионов, и они хотели проявить свои лучшие качества. После перерыва мы были блистательны во всех аспектах.

Мы дважды забили в гостях, но через шесть дней нам предстоит трудная работа. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Нас ждут еще 90 минут. ПСЖ - хорошая команда, поэтому произойти может что угодно", - цитирует Гвардиолу BBC.

Не пропустите: Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"

Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов