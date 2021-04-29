Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Горожане" победили в гостях со счётом 2:1, ответная встреча между командами запланирована на следующий вторник.

"После пропущенного гола мы почувствовали давление, хотя здорово начали игру. Для многих футболистов это был первый полуфинал Лиги Чемпионов, и они хотели проявить свои лучшие качества. После перерыва мы были блистательны во всех аспектах.

Мы дважды забили в гостях, но через шесть дней нам предстоит трудная работа. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Нас ждут еще 90 минут. ПСЖ - хорошая команда, поэтому произойти может что угодно", - цитирует Гвардиолу BBC.

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