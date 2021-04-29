Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.
"Горожане" победили в гостях со счётом 2:1, ответная встреча между командами запланирована на следующий вторник.
"После пропущенного гола мы почувствовали давление, хотя здорово начали игру. Для многих футболистов это был первый полуфинал Лиги Чемпионов, и они хотели проявить свои лучшие качества. После перерыва мы были блистательны во всех аспектах.
Мы дважды забили в гостях, но через шесть дней нам предстоит трудная работа. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Нас ждут еще 90 минут. ПСЖ - хорошая команда, поэтому произойти может что угодно", - цитирует Гвардиолу BBC.
Не пропустите: Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"
-
РПЛ назвала лучшего тренера апреля
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Идрисса Гуйе повторил антирекорд Юрия Ковтуна
-
"Легия" в рекордный раз стала чемпионом Польши
-
"Манчестер Сити" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Кристенсен определился со своим будущим в "Челси"
-
Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ
-
Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, огласила финансовые требования к футболисту
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 28 апреля
-
"Милан" уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу Чемпионов
-
Ди Мария - лучший ассистент ПСЖ в истории
-
"Фрайбург" не будет выкупать Тиля у "Спартака"
-
Экс-тренер теннисисток займет пост спортивного директора "Барселоны"
-
1
Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити"
-
Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге Чемпионов
-
Отец Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом
-
Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов"
-
3
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4