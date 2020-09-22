Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над "Вулверхэмптоном"

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Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" над "Вулверхэмптоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после гостевого матча с "Вулверхэмптоном", в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

"Игра получилась хорошей. Мы здорово выступили, хотя этого сложно было добиться. Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда стартовый отрезок удаётся, но бывает, что требуется больше времени, чтобы набрать кондиции. Мы устали, но в целом сыграли хорошо.

Учитывая ситуацию, в которой мы сейчас, учитывая происходящее на протяжении последних двух недель, я допускаю, что иногда нам придётся помучиться, но в целом мы контролировали игру. Все сыграли замечательно и были готовы. Но это лишь один матч", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Для "Сити" матч с "Вулверхэмптоном" стал первым в сезоне, поскольку игру с "Астон Виллой перенесли из-за участия "горожан" в плей-офф Лиги Чемпионов.

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