Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ.

"Арсенал" был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы испытывала сложности, чтобы попасть в топ-4 турнирной таблицы.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над "Норвичем", а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии.

Из-за этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, чтобы установить контроль и совершать больше передач.

Мы пытаемся проанализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону.

Мы осознаем, что значит обыграть "Арсенал" именно в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть", – сказал испанский тренер.

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