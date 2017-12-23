Гвардиола прокомментировал победу над "Борнмутом"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Борнмутом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против "Борнмута" (4:0).

"Игра была очень тяжелой, потому что "Борнмут" играл в 5 защитников и в 10 человек за линией мяча. Найти свободное пространство было практически невозможно, и нам повезло забить первый гол. В последние 20 минут соперник пошел вперед, и после этого мы заиграли действительно здорово. Психологически мы были готовы. В очередной раз.

В футболе всегда есть куда расти, индивидуально и коллективно, поэтому у нас нет цели быть идеальными. Идеала в мире не существует. Сейчас для нас это просто счастливое Рождество. В чем может прибавить моя команда? Более гладко атакуя, создавая больше моментов. Но это непросто, когда соперник отсиживается в защите.

У меня нет никаких сомнений в уровне Серхио Агуэро. Он особенный футболист, легенда, и я радуюсь, когда он хорошо играет и забивает. Я знаю, что футболисты, которые не играют, как правило, расстраиваются, но вся наша команда заслуживает того, чтобы играть" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Борнмут". | http://soccernews.ru

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