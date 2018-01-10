Гвардиола прокомментировал победу над "Бристоль Сити"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Бристоль Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после первого полуфинального матча Кубка Английской Лиги против "Бристоль Сити".

"Мы знали, что с "Бристолем" будет тяжело. Мы создали много моментов, поэтому в итоге победили. Но это только половина дела, поскольку впереди ещё ответный матч. Соперник был чрезвычайно хорош, так что нам пришлось изрядно потрудиться. Все игроки старались, и мы очень довольны результатом. Мы часто побеждаем в концовке, потому что не сдаёмся" - приводит слова Гвардиолы BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Бристоль Сити". | http://soccernews.ru

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