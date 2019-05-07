Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против "Лестера" (1:0).

"Мы провели отличную игру. Особенно выделю второй тайм. Соперник глубоко оборонялся и нам было трудно. Однако Компани забил великолепный гол.

Осталась всего одна игра. Она будет сложной, но я верю, что мы выиграем чемпионат", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

За тур до конца АПЛ "Сити" лидирует в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

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