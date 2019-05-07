Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолалестер сити

Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против "Лестера" (1:0).

"Мы провели отличную игру. Особенно выделю второй тайм. Соперник глубоко оборонялся и нам было трудно. Однако Компани забил великолепный гол.

Осталась всего одна игра. Она будет сложной, но я верю, что мы выиграем чемпионат", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

За тур до конца АПЛ "Сити" лидирует в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

Читайте также: "Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов