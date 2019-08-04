Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти - 5:4) в рамках Суперкубка Англии.

"Прекрасная игра от обеих команд. Никто не может доминировать на протяжении всего матча. У нас было много отличных моментов, однако в концовке мы выбились из сил, и у "Ливерпуля" были шансы добыть победу.

Обе команды прошли через хорошую проверку. Футболистам нужно осознать, что их ожидает в новом сезоне. На таком уровне разница мала. Один пенальти, одно очко", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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