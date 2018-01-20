Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча 24-го тура АПЛ против "Ньюкасла"

"Нам нужно одержать ещё десять побед, чтобы стать чемпионами, и мы постараемся заработать как можно больше очков. Было важно, как мы отреагируем на счёт 2:1. В итоге всё закончилось хорошо, мы не паниковали" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

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