Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча 24-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

"Нам нужно одержать ещё десять побед, чтобы стать чемпионами, и мы постараемся заработать как можно больше очков. Было важно, как мы отреагируем на счёт 2:1. В итоге всё закончилось хорошо, мы не паниковали" - приводит слова Гвардиолы BBC.

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