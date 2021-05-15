Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в матче 36-го тура АПЛ (4:3).

"У Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективен. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок.

Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно прибавить.

Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.

Что касается рекордов и победных серий, то это наше достижение за четыре года совместной работы. В ответ на слова о том, что если ты не выиграл Лигу чемпионов, значит, ты провалился, игроки провалились, тренер провалился, я говорю, что футбол – в стабильности. Главное – это победа в Премьер-лиге.

Нужно уметь отпраздновать, один день потренироваться и выйти. Наш характер был на месте. Мы уступали в счете, но отыгрались, потом снова проигрывали 2:3, но мы учимся отыгрываться как можно скорее и хотим подойти к финалу ЛЧ в наилучших кондициях", – сказал Гвардиола.

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