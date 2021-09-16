Гвардиола прокомментировал победу над "РБ Лейпцигом"

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Гвардиола прокомментировал победу над "РБ Лейпцигом" Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о победе над "РБ Лейпцигом" (6:3).

"Лейпциг" никогда не сдается. Они по-особенному атакуют. Они играют в режиме "все или ничего". У тебя никогда не возникает ощущения, что все кончено. Мы не раз забивали через несколько минут после того, как они забивали. Это нам очень помогло.

У них молодая команда - такая агрессивная и сильная. Потрясающая команда. "Лейпциг" дает хороший сигнал футболу. Качество наших футболистов сегодня было лучше, и поэтому мы выиграли.

Мы забили 16 голов в последних трех играх здесь. Я бы хотел, чтобы побольше людей пришло в субботу. Мы устанем. "Саутгемптон" очень опасен. Я приглашаю всех наших фанатов прийти в 3 часа дня, чтобы посмотреть нашу игру", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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